РВ: под Одессой военные ВСУ захватили моряков, вышедших в город по заданию капитана

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В Килии Одесской области боевики вооружённых сил Украины захватили моряков, которые вышли в город по заданию капитана. Об этом пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Люди в военной форме заставили моряков сесть в автобус, завезли в Измаил и держат в спортзале. Видео распространяется в Сети.

Сообщается также, что с военкомом Измаила провёл переговоры капитан судна, однако тот заявил, что задержанные будут отправлены в зону боевых действий

Ранее военкор Андрей Руденко рассказал, что военные РФ взяли в плен под Донецком группу мобилизованных ВСУ с рапортами о захоронении по месту гибели.