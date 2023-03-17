В Килии Одесской области боевики вооружённых сил Украины захватили моряков, которые вышли в город по заданию капитана. Об этом пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Люди в военной форме заставили моряков сесть в автобус, завезли в Измаил и держат в спортзале. Видео распространяется в Сети.
Сообщается также, что с военкомом Измаила провёл переговоры капитан судна, однако тот заявил, что задержанные будут отправлены в зону боевых действий
Ранее военкор Андрей Руденко рассказал, что военные РФ взяли в плен под Донецком группу мобилизованных ВСУ с рапортами о захоронении по месту гибели.
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