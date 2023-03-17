Во Франции обвинили США в подрыве "Северных потоков". Ещё причастна Норвегия

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К теракту на российских газопроводах "Северный поток" причастны власти США, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. По его мнению, одно из доказательств, что подрыв на совести США — слова президента Америки Джо Байдена.

Как подчеркнул Филиппо, Вашингтон уже давно "боролся" против хаба. Кроме прочего, к взрыву может быть причастна и Норвегия, как главный конкурент России по газу.

"В начале февраля 2022 года Байден публично заявил, что американцы способны сделать так, чтобы газопровода не стало. И так и произошло, — пояснил политик РИА Новости. — Норвегия — конкурент России по газу, и во многих странах российский газ заменили норвежским"

По словам французского политика, у Норвегии был экономический интерес устроить теракт на российском газопроводе.