К теракту на российских газопроводах "Северный поток" причастны власти США, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. По его мнению, одно из доказательств, что подрыв на совести США — слова президента Америки Джо Байдена.
Как подчеркнул Филиппо, Вашингтон уже давно "боролся" против хаба. Кроме прочего, к взрыву может быть причастна и Норвегия, как главный конкурент России по газу.
"В начале февраля 2022 года Байден публично заявил, что американцы способны сделать так, чтобы газопровода не стало. И так и произошло, — пояснил политик РИА Новости. — Норвегия — конкурент России по газу, и во многих странах российский газ заменили норвежским"
По словам французского политика, у Норвегии был экономический интерес устроить теракт на российском газопроводе.
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Если уцелевшие при взрыве трубы СП используют для строительства хаба в Калининграде, некоторые страны заартачатся, пояснил в беседе с Pravda.Ru эксперт Демидов.