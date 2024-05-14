В чемпионате Румынии произошёл курьёзный случай с заменой одного игрока его близнецом

Футболист бухарестского "Динамо", за которого играл близнец, понесёт наказание

1:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Спортивный юрист Валерий Федореев прокомментировал необычный случай, связанный с близнецами-фигуристами в чемпионате Румынии.

Фото: commons.wikimedia.org by Nathan Shively shivelycreative is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вместо заявленного за команду "Динамо" Эдгарда Иэ в течение трёх месяцев выступал его брат-близнец Эделину Иэ.

Федореев подчеркнул, что игрок должен исполнять условия своего контракта, и если он не выполнил обязанности, клуб может расторгнуть его соглашение. В таком случае, команде грозит техническое поражение и снятие очков.

В соответствии с правилами чемпионата Румынии, нарушение обязанностей, предусмотренных контрактом, может привести к негативным последствиям. Возможно, клуб потребует компенсации с игрока и расторгнет его контракт, пишет Газета.Ru.

"По общим правилам, это невыполнение обязанности по контракту с клубом. Скорее всего, с него взыщут неустойку, а клуб может прекратить контракт. Теоретически и у клуба будут проблемы, хотя его вины здесь нет", — сказал Федореев.

Тем не менее, несмотря на то, что клуб не несет ответственности за подмену игрока, возможны проблемы для самой команды. Клуб не выполнил свои обязанности в отношении допуска игрока к играм, что может привести к техническим поражениям и потере очков в матчах, где Иэ принимал участие. Однако вероятность дисквалификации невелика, а клуб также может быть оштрафован.

Ранее возникли подозрения в подмене игрока, поскольку он отказывался предоставить необходимые документы и пройти ДНК-тест, который требовался от него клубом.