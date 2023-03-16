Повернуть трубы взорванного "Северного потока" в сторону Калининграда возможно. Но есть проблема — Европа

Your browser does not support the audio element. Экономика

"Развернуть" трубы взорванного российского газопровода "Северный поток" в сторону Калининградской области технически возможно, но могут возникнуть политические проблемы, заявил в беседе с Pravda.Ru аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Ранее председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов предложил использовать уцелевшие трубы газопровода для строительства нового хаба в Калининграде, так как восстановление "Северного потока" остаётся под большим вопросом.

По словам Демидова, технически это возможно, но при прокладке нового газопровода может встать ребром политический вопрос.

"Если технически это возможно, то дальше вопрос разрешения строительства. Здесь нужно понимать, что, скорее всего, такая труба пройдёт через воды, через экономическую зону Латвии, Швеции, возможно, Польши. Разрешат ли эти страны строить трубу? Мне кажется, ответ очевиден", — пояснил эксперт.

Как подчеркнул собеседник, однозначно, что калининградский хаб станет экономически выгодным проектом и обеспечит регион газом. Сейчас область получает голубое топливо преимущественно через трубу, которая проходит через Литву.

Кроме того, по словам эксперта, для начала необходимо оценить разрушения на самом "Северном потоке".

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