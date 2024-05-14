Не доверяйте цифрам: врач-нарколог рассказал, когда нельзя садиться за руль после выпивки

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Нарколог Шуров: после употребления алкоголя нельзя садиться за руль

1:11
Авто

Врач-нарколог Василий Шуров в интервью NewsInfo.Ru подчеркнул необходимость ответственного подхода к управлению автомобилем после употребления алкоголя. Он отметил, что время, требующееся для полного выведения алкоголя из организма, значительно варьируется в зависимости от множества факторов, таких как тип напитка, его количество, масса тела и индивидуальные особенности метаболизма.

Нарколог Шуров: после употребления алкоголя нельзя садиться за руль
Фото: flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Шуров указал на важность использования алкотестера для проверки содержания алкоголя в крови перед вождением и рекомендовал воздерживаться от управления автомобилем, если есть сомнения в своей трезвости.

Он также раскритиковал попытки установить конкретные временные рамки для безопасного вождения после употребления алкоголя, подчеркнув, что наиболее безопасно вообще не садиться за руль в состоянии опьянения.

"Нет такого, чтобы я мог точно сказать, что через 4 часа после литра, особенно если печень в хорошем состоянии, это может занять 4-5 часов в лучшем случае. Но лучше не планировать свою жизнь так: вот выпил и поехал", — заявил Шуров.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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