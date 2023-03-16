Экс-помощник президента США Болтон: Байден хочет проигрыша Москвы, но боится победы Киева

Президент США Джо Байден хочет поражения Москвы, но при этом боится "победы Киева", заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Как подчеркнул Болтон, если американский лидер действительно верит в официальную позицию Вашингтона на мировой арене, то должен представить сообществу план по вопросу дальнейшего существования Украины.

"Байден хочет, чтобы Россия проиграла, но боится победы Украины, — написал Болтон в статье для The Wall Street Journal. — Сегодняшняя политика Белого дома сводится к тому, что мы помогаем Украине обороняться, но не настолько, чтобы это имело слишком большой эффект".

Как подчеркнул экс-советник, оружейные запасы США истощаются, но видимого эффекта от поддержки киевского режима ни Вашингтон, ни союзники не видят.

"Неоднозначные цели (США. — Прим. ред.) и опасения эскалации со стороны России привели к нынешнему военному тупику", — резюмировал Болтон.