Экс-помощник президента США Болтон: РФ мастерски предотвратила ответ США и НАТО на украинский кризис

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России удалось предотвратить ответ Североатлантического альянса и США на украинский кризис, заявил бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон. По его мнению, НАТО "испугалась угроз Москвы" ещё большей эскалацией.

Вашингтон и союзники по НАТО, возможно, и планировали ответ для России на начало спецоперации, но после озвученной твёрдой позиции Москвы, пришлось отступить.

"Руководство РФ мастерски предотвратило ответ НАТО, который был бы достаточно решительным для того, чтобы обеспечить скорое и победоносное завершение конфликта, — заявил Болтон в статье для The Wall Street Journal.

Как подчеркнул Болтон, у НАТО и Вашингтона нет единой стратегии по решению конфликта, что ставит под сомнение способность коллективного Запада противостоять России.