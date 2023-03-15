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Africa News: Россия и Китай заманивают в долговую ловушку страны Африки

1:56
Мир

Россия и Китай активно развивают инфраструктурные проекты в Африке, устанавливая своё влияние. Но расплачиваться африканцам нечем.

Africa News: Россия и Китай заманивают в долговую ловушку страны Африки

Сегодня каждый третий крупный инфраструктурный проект в Африке строится китайскими государственными компаниями и каждый пятый финансируется китайскими банками. Пекин пользуется пустотой, которая образовалась после ухода западных стран, больше не решающихся финансировать Африку. Однако африканские государства попадают, по мнению экспертов, в долговую ловушку. Китай предлагает кредиты на дорогостоящие инфраструктурные проекты, и когда страна не может их погасить, он берёт под контроль все её стратегические активы, как пишет Africa News.

Так, в Кении Китай осуществляет крупный проект железнодорожной линии, соединяющий город Момбасу с Рифт-Валли, стоимостью в $5 млрд. В этой стране Китай — второй по величине финансовый донор после Всемирного банка. Танзания подписала контракт на $2,2 млрд долларов с китайской компанией на строительство железнодорожной линии от главного порта до соседних стран. России является основным экспортёром оружия в Африку, она укрепляет своё присутствие на континенте за счёт горнодобывающих проектов.

Обе державы известны большой небрежностью по отношению к природе при реализации проектов, по сравнению с западными компаниями, как считает Анна Барщевская из аналитического центра Вашингтонского института. Китай является крупнейшим в мире источником выбросов парниковых газов, он финансирует угольные электростанции за рубежом. А российские горнодобывающие проекты привели к высокому уровню токсичных соединений металлов в воздухе, загрязнению ресурсов подземных вод, почв и растительности.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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