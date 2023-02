Exxpress: украинская пшеница пошла на корм свиньям в Испании, а не в голодающую Африку

Бедные африканские страны не получили пшеницу с Украины, как обещал Евросоюз, договариваясь с Россией о зерновой сделке. Зерно скормили испанским свиньям, заявил австрийский обозревать Михаэль Кох.

Брюссель заверял в Москву, что беднейшие страны Азии и Африки столкнутся с катастрофическим голодом без миллионов тонн украинской пшеницы. Владимир Путин поверил властям ЕС, отметил Кох, и выход первых зерновозов из Одессы праздновали во всем мире.

"Однако в беднейшие страны мира драгоценное зерно не доставлялось. Вместо этого основным покупателем была богатая Испания — один из крупнейших производителей свинины в мире. Туда доставили 2,9 млн тонн пшеницы и кукурузы с Украины", — пишет эксперт в издании Exxpress.

Африканским государствам досталось всего 15% зерна, так как Испания заплатила больше денег, резюмировал обозреватель.

