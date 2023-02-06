Ряд "некоторых" стран обеспокоен вопросом договорённостей по зерновой сделке с российским президентом Владимиром Путиным, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, никто не хочет вести "честные переговоры" с Москвой.
"Мы занимаемся доставкой черноморского зерна по миру. Путин предложил отправлять зерно, чтобы мы его перерабатывали в муку и отправляли в бедные страны, в Африку. Мы согласились и начали работу. Это беспокоит некоторых, ну и пусть. Мы сделаем то, что правильно", — заявил Эрдоган на брифинге.
Турецкий президент уточнил, что Анкара, одна из немногих, кто последовательно и честно ведёт переговоры не только с Россией, но и с Украиной, что позволяет соблюдать условия продовольственного соглашения.
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