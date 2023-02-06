Эрдоган: "некоторых беспокоит" честность зерновой сделки Путина

Ряд "некоторых" стран обеспокоен вопросом договорённостей по зерновой сделке с российским президентом Владимиром Путиным, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, никто не хочет вести "честные переговоры" с Москвой.

"Мы занимаемся доставкой черноморского зерна по миру. Путин предложил отправлять зерно, чтобы мы его перерабатывали в муку и отправляли в бедные страны, в Африку. Мы согласились и начали работу. Это беспокоит некоторых, ну и пусть. Мы сделаем то, что правильно", — заявил Эрдоган на брифинге.

Турецкий президент уточнил, что Анкара, одна из немногих, кто последовательно и честно ведёт переговоры не только с Россией, но и с Украиной, что позволяет соблюдать условия продовольственного соглашения.