Правящие элиты Германии выступают за победу Украины, которая ведёт борьбу "за свободу". Те политики, которые не согласны с подобной позицией, потеряют свои посты. Об этом заявил политолог Александр Рар.
Ранее появилась информация, что министр обороны Германии Борис Писториус намерен уволить главу бундесвера Эберхарда Цорна за оценку действий российской армии на Украине.
"Сегодня в Германии преобладает культура запретов, к альтернативным мнениям в правящих кругах прислушиваться не собираются. И тех, кто не согласен с общепринятой позицией, будут и впредь гнать в шею", — указал политолог в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
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