Политолог Рар: власти Германии намерены увольнять симпатизирующих России чиновников

0:44 Your browser does not support the audio element. Мир

Правящие элиты Германии выступают за победу Украины, которая ведёт борьбу "за свободу". Те политики, которые не согласны с подобной позицией, потеряют свои посты. Об этом заявил политолог Александр Рар.

Ранее появилась информация, что министр обороны Германии Борис Писториус намерен уволить главу бундесвера Эберхарда Цорна за оценку действий российской армии на Украине.

"Сегодня в Германии преобладает культура запретов, к альтернативным мнениям в правящих кругах прислушиваться не собираются. И тех, кто не согласен с общепринятой позицией, будут и впредь гнать в шею", — указал политолог в беседе с газетой ВЗГЛЯД.