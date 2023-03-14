Министр обороны ФРГ уволит главу бундесвера Цорна после оценки возможностей ВС РФ

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Министр обороны Германии Борис Писториус планирует уволить генерального инспектора бундесвера Эберхарда Цорна из-за оценки действий российской армии в ходе спецоперации на Украине. Ранее Цорн заявил, что украинские войска не смогут оказать достойное сопротивление ВС РФ.

"В частности, он говорил, что Украина проводит контратаки, но не может отбросить Россию назад на широком фронте", — сообщают журналисты издания Bild*.

Писториус намерен поставить на должность главы бундесвера Карстена Брейера, которого прозвали "генерал-корона", поскольку он возглавлял процесс вакцинации населения во время коронавируса, сообщает Spiegel.

Глава Минобороны уже сообщил о своём решение Цорну, однако официальной отставки на данный момент не было.

*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.