NetEase: РФ придумала новый способ лишить США мирового господства

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Авторы китайского издания NetEase сообщают, что РФ придумала новый способ лишить США мирового господства.

Россия собирается бросить вызов гегемонии США во Всемирном банке. Данная структура была создана в 1944 году для помощи в восстановлении экономики и устройства мирового хозяйства после Второй мировой войны. Президентом Всемирного банка всегда становятся американцы. Чаще всего глава США сам предлагает кандидатуру.

Сейчас членами Всемирного банка являются 189 стран, куда входит и Россия. Китайские авторы отмечают, что у России есть право голоса, и этим Москва собирается воспользоваться.

Исполнительный директор от РФ во Всемирном банке Роман Маршавин недавно заявил, что российская сторона намерена в этом году предложить кандидата, альтернативного американскому. Отмечается, что это не обязательно будет гражданин РФ. Маршавин рассказал, что сейчас это предложение обсуждается среди коллег из других стран, которые в этом заинтересованы.

"Нельзя отрицать, что план, предложенный Россией, действительно привлёк большое внимание общественности", — отмечают авторы NetEase.

Нынешний директор Дэвид Мэлпас покинет пост досрочно этим летом, а Джо Байден уже предложил поставить во главе банка экс-главу Mastercard Аджая Бангу.