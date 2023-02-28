Зеленский призвал компании США инвестировать в Украину до завершения СВО

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал компании США инвестировать в Украину до завершения СВО. Об этом сообщает американский новостной портал Axio.

Зеленский призвал американские компании покинуть стабильный российский рынок и перейти на Украину.

"У американского бизнеса есть все возможности занять ведущую позицию в восстановлении как экономики Украины, так и её инфраструктуры", — заявил Зеленский.

По подсчётам Всемирного банка, на восстановление Украины уйдёт более 349 млрд долларов. Своими словами Зеленский буквально предлагает американским компаниям купить Незалежную по кусочкам. По его словам, необходимо восстановить сотни тысяч объектов инфраструктуры, города и промышленность.

Украинский президент призвал американцев не ждать окончания конфликта, а уже сейчас начинать инвестировать средства.

"Чтобы к тому времени, как мы восстановим мир, ваша тяжёлая работа уже начала давать результаты", — объяснил он.