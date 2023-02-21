Российский лидер Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию призвал в течение 10 лет направить в сферу жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) 4,5 триллиона рублей.
Он отметил, что стратегическая задача РФ — вывести экономическую систему на новые рубежи. По его словам, сейчас не только время вызовов, но и возможностей.
"В течение 10 лет нужно инвестировать в сферу ЖКХ 4,5 триллиона рублей", — заявил президент.
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