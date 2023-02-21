Путин призвал запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК

0:31 Your browser does not support the audio element. Политика

Российский президент Владимир Путин поручил запустить программу льготного арендного жилья для работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны.

По его словам, ставка должна быть ниже рыночной. Глава государства призвал немедленно начать строительство домов.

"Предлагаю запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК", — подчеркнул Путин.

Он также выразил благодарность специалистам оборонных предприятий за качественную работу.