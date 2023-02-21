Российский президент Владимир Путин поручил запустить программу льготного арендного жилья для работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны.
По его словам, ставка должна быть ниже рыночной. Глава государства призвал немедленно начать строительство домов.
"Предлагаю запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК", — подчеркнул Путин.
Он также выразил благодарность специалистам оборонных предприятий за качественную работу.
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