Украина начала строительство укреплений на границе с Молдавией

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На границе Украины и Молдавии началось строительство укреплений. Об этом сообщила пресс-офицер Пограничной полиции республики Раиса Новицки. По её словам, на этом участке Киев начал рытьё траншей.

По информации Новицки, работы проводятся "с целью пресечения незаконного пересечения государственной границы людьми, а также контрабанды с Украины".

Ранее бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обратился к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому с требованием провести досрочные президентские выборы.