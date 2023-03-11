На границе Украины и Молдавии началось строительство укреплений. Об этом сообщила пресс-офицер Пограничной полиции республики Раиса Новицки. По её словам, на этом участке Киев начал рытьё траншей.
По информации Новицки, работы проводятся "с целью пресечения незаконного пересечения государственной границы людьми, а также контрабанды с Украины".
Ранее бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обратился к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому с требованием провести досрочные президентские выборы.
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С начала 2023 года зафиксирована небывалая солнечная активность по сравнению с прошлым годом.