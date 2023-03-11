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Украина начала строительство укреплений на границе с Молдавией

0:37
Мир

На границе Украины и Молдавии началось строительство укреплений. Об этом сообщила пресс-офицер Пограничной полиции республики Раиса Новицки. По её словам, на этом участке Киев начал рытьё траншей.

Украина начала строительство укреплений на границе с Молдавией

По информации Новицки, работы проводятся "с целью пресечения незаконного пересечения государственной границы людьми, а также контрабанды с Украины".

Ранее бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обратился к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому с требованием провести досрочные президентские выборы.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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