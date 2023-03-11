Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обратился к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому с требованием провести досрочные президентские выборы. Заявление экс-чиновник сделал на своём YouTube-канале.
По мнению Соскина, то, что сейчас происходит в стране, является недопустимым. И только смена власти может изменить ситуацию. Об этом экс-советник Кучмы заявил, обращаясь к Зеленскому.
"Ты уничтожаешь украинскую нацию, тебя не для этого избирали", — сказал Соскин.
Соскин констатировал, что правление Зеленского превратилось в диктатуру. Например, он не хочет завершить конфликт несмотря на призывы большинства людей как можно скорее добиться мирного урегулирования ситуации.
Ранее Соскин рассказал, что будет с Украиной в случае сдачи Артёмовска.
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