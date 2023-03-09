Аналитики китайского издания NetEase сообщили, что Блинкен бегал за Лавровым по коридорам G20.
Госсекретарь США Энтони Блинкен до саммита "Большой двадцатки" заявлял, что не собирается встречаться с Сергеем Лавровым. Однако позже стало известно, что беседа между ними состоялась. Как отмечается, инициатором стал именно Блинкен.
Авторы NetEase полагают, что это произошло из-за разговора Лаврова с коллегой из Китая Цинь Ганом. Министры обсуждали мирный план, предложенный Пекином и российско-китайское сотрудничество. И именно таким образом, пообщавшись с представителем КНР, Лавров заставил Блинкена бегать за ним по коридорам G20, уверены аналитики китайского издания.
"Причина, по которой Блинкен изменил свой план и срочно встретился с Лавровым, может крыться в одном важном разговоре, который чуть раньше провел российский министр", — предположили обозреватели.
По мнению обозревателей, Лавров и Ган осудили давление США на другие страны. После этого Блинкен запросил встречу с Лавровым, которая длилась 10 минут в кулуарах. Китайские аналитики уверены, что ради этого госсекретарь США бегал по коридорам саммита, надеясь увидеть Лаврова.
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