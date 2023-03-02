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CBS News: раскрыты детали десятиминутного разговора Лаврова и Блинкена в кулуарах G20

0:55
Мир

Издание CBS News раскрыло детали десятиминутного разговора Лаврова и Блинкена в кулуарах саммита G20.

CBS News: раскрыты детали десятиминутного разговора Лаврова и Блинкена в кулуарах G20

Журналисты утверждают, что между МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарём США Энтони Блинкеном произошёл краткий разговор на саммите "Большой двадцатки". По их словам, разговор инициировал американский госсекретарь.

Ссылаясь на анонимный источник в Госдепартаменте, журналисты CBS News утверждают, что Блинкен сказал Лаврову о том, что Штаты будут поддерживать Киев, пока не закончится СВО. Также он призвал Россию отменить решение о приостановке в ДСНВ и передать США задержанного американца Пола Уилана.

По итогам десятиминутной беседы Блинкен понял, что РФ не поддерживает идеи США и не намерена изменять свой политический курс.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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