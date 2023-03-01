Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ноктис Дрейвен: США готовят атаку под ложным флагом в стране для начала войны с Россией
Эшелон с новейшими тяжёлыми БТР "Бумеранг" замечен на железной дороге в ходе переброски
Daily Express: Зеленский боится сдачи Артёмовска
The Epoch Times: Путин нашел способ решить проблему РФ с долларами
Скотт Риттер: Украина может потерять новые области
Кадыров назвал нынешнее время счастливым и определяющим будущее России
Жизель Бюндхен призналась, что йога помогает ей добиться большего
RT: военные России оттеснили ВСУ и закрепились в трёх километрах от Купянска
Baijiahao: новое оружие ВС РФ может стать настоящим кошмаром для ВСУ

Independent: Лавров и Блинкен могут не слушать выступления друг друга на G20

1:39
Мир

Британские журналисты выдвигают свои предположения, что произойдёт, когда глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен войдут в один зал на саммите "Большой двадцатки" (G20).

Independent: Лавров и Блинкен могут не слушать выступления друг друга на G20

Саммит пройдёт с 1 по 3 марта в Дели. Блинкен и Лавров в последний раз виделись на прошлом съезде на Бали в 2022 году.

Авторы британского The Independent считают, что Лавров может осудить США и их союзников за деструктивную политику. Также он может говорить о доминировании США.

"Лавров также наверняка поднимет вопрос о поврежденном газопроводе "Северный поток", — прогнозируют британцы.

Журналисты пишут, что в МИД РФ уже сообщили о своём намерение изложить чёткую позицию РФ в области безопасности, энергетики и продовольствия.

Блинкен же, по версии журналистов, будет продолжать педалировать тему СВО на Украине и твердить про "агрессию РФ". Главная задача американского госсекретаря — найти единомышленников, которые присоединятся к осуждению Москвы. Он также заявил, что в его планах нет встречи с Лавровым тет-а-тет.

Журналисты не исключают и того, что представители РФ и США могут и вовсе не присутствовать на выступлениях друг друга. Однако СМИ, по словам авторов The Independent, уже сообщили, что Лавров и Блинкен встретились на полях саммита. Более того, оба были настроены более-менее дружелюбно.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Исследование учёных из Кембриджа о России удивило Запад

Учёные из Кембриджского университета провели исследование, изучив отношение жителей разных стран к государствам Запада, России и Китаю. Результаты удивили.

Counter Punch: данные учёных из Кембриджа о России удивили и разгневали Запад
Казахстан вынужден остановить экспорт газа в Китай
Казахстану придётся отказаться от поставок газа в Китай
Три группы украинских пленных: аналитика от Сладкова
"Сейчас я зарабатываю ноль": Даня Милохин признался, что его финансовое положение ухудшилось после отъезда из России
Три мини-автомобиля "битлов" снова вместе Сергей Лебедев Долгожданный, народный, зрительский кинофестиваль — "Черноречье Фест" Анжела Якубовская России будет трудно выстоять в схватке с коллективным Западом Виктор Пахомов
Стали известны сроки нового наступления ВС РФ — Костенко
Илон Маск доносит до американцев реальную информацию по продвижению РФ в зоне СВО
Американский наёмник перешёл на сторону России
Американский наёмник перешёл на сторону России
Последние материалы
The Epoch Times: Путин нашел способ решить проблему РФ с долларами
Скотт Риттер: Украина может потерять новые области
Кадыров назвал нынешнее время счастливым и определяющим будущее России
Жизель Бюндхен призналась, что йога помогает ей добиться большего
RT: военные России оттеснили ВСУ и закрепились в трёх километрах от Купянска
Baijiahao: новое оружие ВС РФ может стать настоящим кошмаром для ВСУ
Диетолог: "При панкреатите можно есть сосиски, но только из курицы или кролика"
Слава ответила на критику Виктории Бони: "Люблю выпить, чтобы залезть на барную стойку"
Экс-сотрудник Белого дома Риттер: РФ и КНР нужно объединиться, чтобы избавиться от США
Ракетный удар наносится по Украине: в небе стратегическая авиация ВКС РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников