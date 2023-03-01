Independent: Лавров и Блинкен могут не слушать выступления друг друга на G20

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Британские журналисты выдвигают свои предположения, что произойдёт, когда глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен войдут в один зал на саммите "Большой двадцатки" (G20).

Саммит пройдёт с 1 по 3 марта в Дели. Блинкен и Лавров в последний раз виделись на прошлом съезде на Бали в 2022 году.

Авторы британского The Independent считают, что Лавров может осудить США и их союзников за деструктивную политику. Также он может говорить о доминировании США.

"Лавров также наверняка поднимет вопрос о поврежденном газопроводе "Северный поток", — прогнозируют британцы.

Журналисты пишут, что в МИД РФ уже сообщили о своём намерение изложить чёткую позицию РФ в области безопасности, энергетики и продовольствия.

Блинкен же, по версии журналистов, будет продолжать педалировать тему СВО на Украине и твердить про "агрессию РФ". Главная задача американского госсекретаря — найти единомышленников, которые присоединятся к осуждению Москвы. Он также заявил, что в его планах нет встречи с Лавровым тет-а-тет.

Журналисты не исключают и того, что представители РФ и США могут и вовсе не присутствовать на выступлениях друг друга. Однако СМИ, по словам авторов The Independent, уже сообщили, что Лавров и Блинкен встретились на полях саммита. Более того, оба были настроены более-менее дружелюбно.