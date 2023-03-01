Экс-советник ЦРУ Рикардс: США провалились в борьбе с РФ

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Экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что США провалились в борьбе с РФ.

Антироссийские санкции, по мнению Рикардса, оказались полным провалом. Он заявил, что после начала СВО Запад развернул огромную пропагандистскую кампанию в истории. Украина и США пытаются убедить весь мир в том, что Москва проиграет в ходе спецоперации.

В статье для The Daily Reckoning Рикардс заявил, что санкции ЕС и США — хуже, чем полный провал. Ограничения, которые были введены против Москвы, не смогли изменить мнение и поведение России. Более того, они "экономическим бумерангом" нанесли ущерб США, Европе и многим западным финансовым институтам.

Экс-советник ЦРУ напомнил, что он ещё в самом начале прогнозировал такой результат. Он отмечает, что тогда в это никто не верил.

"С тех пор появились ошеломительные доказательства", — заявил Рикардс.

Доходы России от продажи нефти и газа в 2022 году превзошли все ожидания экспертов. Российская экономика сократилась лишь на 3%, когда ей предсказывали падение более чем на 20%. В текущем году, отмечает Рикардс, российская экономика демонстрирует умеренный рост. После отключения РФ от системы SWIFT, Москва и Китай создали свою альтернативу.

"Нанести реальный ущерб российским институтам чрезвычайно сложно, потому что Москва годами готовилась именно к такой финансовой атаке со стороны США. Её банки надёжны, имеют хорошую ликвидность и доступ к межбанковским средствам, даже без помощи SWIFT или западных корреспондентов", — отмечает Рикардс.