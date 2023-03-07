Бюрократическая волокита в Великобритании привела к тому, что большинству украинских беженцев запрещено использовать свои автомобили на дорогах страны.
Прибывшим в страну мигрантам приходится либо увозить машину обратно на Украину, либо проходить дорогостоящую процедуру легализации транспортного средства, а это может обойтись в тысячи фунтов стерлингов.
"Мне нужно поменять фары, противотуманки, что дорого. Мне нужно пройти тест индивидуального одобрения транспортных средств, но его результат не гарантирован", — рассказала украинка Татьяна Архипова в интервью изданию Express.
Путаница и бюрократия "приводят в ярость" мигрантов и местных проукраинских активистов, сообщают авторы материала. Они напоминают, что прочие "временные жители" Великобритании не сталкиваются с такими проблемами, и власти предвзято относятся исключительно к украинцам.
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