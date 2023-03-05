За чужой счёт: Володин перечислил страны, которые США заставляют тратиться на Украину

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В каждом конфликте Вашингтон неизменно придерживается основного принципа — война за чужой счёт, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как подчеркнул политик, США стараются достичь своих целей, используя другие страны.

"США заставляют государства Европы финансировать киевский режим ценой благополучия собственных граждан. Но, как оказывается, несут издержки значительно меньше, чем другие, — пояснил спикер. — По расходам на содержание киевского режима США находятся на 12-м месте — 0,37% от доли ВВП".

Так, по словам политика, на фоне украинского конфликта Вашингтон больше всего заставляет тратиться на помощь Киеву:

Эстонию,

Латвию,

Чехию,

Литву,

Словакию,

Болгарию,

Мальту,

Норвегию,

Румынию,

Кипр.