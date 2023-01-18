Володин: признания Киева, Меркель и Олланда — основание для международного военного трибунала

Заявление Совбеза Украины о том, что киевский режим "готовился к войне" с Россией, а также откровения экс-руководителей Германии и Франции дают основания для проведения международного военного трибунала, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что Ангела Меркель и Франсуа Олланд открыто заявили о том, что никто из европейских политиков не собирался выполнять Минские соглашения.

"Начало специальной военной операции, как показало время, оказалось единственно правильным решением, принятым на опережение. Оно позволило предотвратить катастрофу, гибель огромного количества людей. Признания, сделанные представителем киевского режима и бывшими лидерами Германии и Франции, должны быть использованы как доказательная база для международного военного трибунала", — заявил политик.

По словам Володина, именно эти люди намеревались развязать Третью мировую войну и подталкивали Киев к конфронтации.

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