Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Власти Украины поблагодарили Запад за ещё не поставленную военную технику
Колясников: французское телевидение начало готовить граждан к войне с Россией
Смертельно раненый старлей ВДВ РФ Раизов не бросил роту около Андреевки
Кадыров заявил об отличных новостях: бойцы спецназа "Ахмат" взяли опорный пункт ВСУ под Марьинкой
Newsweek: перекрытие транспортных путей Украины принесёт России быструю победу
Полковник армии США Ричард Блэк: за время СВО погибли 150 тысяч украинских военных
Анна Седокова сделала первую татуировку своему 5-летнему сыну
Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ чувствуют себя брошенными, бегут с поля боя
Аналитик Адамидов: у Украины есть два варианта восстановления энергетики после ударов РФ

Володин: признания Киева, Меркель и Олланда — основание для международного военного трибунала

Политика

Заявление Совбеза Украины о том, что киевский режим "готовился к войне" с Россией, а также откровения экс-руководителей Германии и Франции дают основания для проведения международного военного трибунала, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Володин: признания Киева, Меркель и Олланда — основание для международного военного трибунала

Он подчеркнул, что Ангела Меркель и Франсуа Олланд открыто заявили о том, что никто из европейских политиков не собирался выполнять Минские соглашения.

"Начало специальной военной операции, как показало время, оказалось единственно правильным решением, принятым на опережение. Оно позволило предотвратить катастрофу, гибель огромного количества людей. Признания, сделанные представителем киевского режима и бывшими лидерами Германии и Франции, должны быть использованы как доказательная база для международного военного трибунала", — заявил политик.

По словам Володина, именно эти люди намеревались развязать Третью мировую войну и подталкивали Киев к конфронтации.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
В Соледаре сотни брошенных трупов украинских боевиков — тела до сих пор собирают

Тела националистов оказались никому не нужны, они брошены своими же "побратимами".

В Соледаре сотни брошенных трупов украинских боевиков — тела до сих пор собирают
Читатели DM жёстко раскритиковали жену Зеленского из-за её поездки на ВЭФ в Давосе
Читатели DM жёстко раскритиковали жену Зеленского из-за её поездки на ВЭФ в Давосе
Бойцы ВС РФ сбили гигантский дрон-бомбардировщик ВСУ под Артёмовском
В Киеве признали уязвимость центров принятия решений перед российскими ракетами
Знак зодиака 18 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев "Алиса, где встретить призрака в России?" Дмитрий Соколов Стартап делает полезное не только для себя, но и для страны Сергей Лебедев
Украинский комбат: "Какой Крым? У нас потери чудовищные!"
Песков рассказал о завтрашнем выступлении Путина
Балерина Анастасия Волочкова допустила отношения с мужчинами за большие деньги
Балерина Анастасия Волочкова допустила отношения с мужчинами за большие деньги
Последние материалы
Руденко: за посёлок Спорное между ВСУ и армией РФ развернулись настоящие баталии
Низкий уровень охлаждающей жидкости: просто добавь воды. Но не из-под крана
Anadolu: Анкара ускоренно готовит инфраструктуру для международного газового хаба
Гибридный автомобиль — забота о своём кошельке и экологии?
Шурыгин: армия Украины вынуждена сдвинуть линию обороны в Донбассе
Политолог Корнилов: Россия ставит ультиматум — нам не оставляют выбора
Антистатик: для чего некоторые водители вешают сзади "ленточки"
Политолог Ераносян: Польша может начать вторжение в Белоруссию под прикрытием ВСУ
Военный эксперт Бартош: НАТО готовит Киев к удару по РФ по сценарию Гитлера
Советник врио ДНР: ВСУ выдали в радиоэфире позиции польских наёмников в Соледаре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников