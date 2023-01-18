Захарова о призыве главы ЕК дать Киеву любое оружие — "Ядерное, что ли?"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что киевскому режиму необходимо предоставлять "любое оружие" для противостояния России.

"Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен призвала дать Украине любое оружие, которое она может использовать. Ядерное, что ли?" — задалась вопросом Захарова.

Ранее глава ЕК призвала страны рассмотреть любые механизмы военной помощи Киеву. И заявила, что на очередной встрече на авиабазе Рамштайн в ФРГ 20 декабря будет сделан "важный шаг" по вопросу поддержки Украины.

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