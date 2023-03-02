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Беспалов: Молдавия хочет мобилизовать свой электорат, держа курс на сближение с Западом

2:14
Мир

Вопрос о соотношении понятий молдавский и румынский в Молдавии на протяжении последних десятилетий поднимается периодически. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник в Институте общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов корреспонденту Pravda.Ru, комментируя смену языка с молдавского на румынский.

Беспалов: Молдавия хочет мобилизовать свой электорат, держа курс на сближение с Западом

Такое масштабное событие требует внесения поправок в Конституцию, с одной стороны. С другой — для такого решения у правящей партии "Действие и солидарность" нет достаточного большинства в Парламенте, нет конституционного большинства, сказал собеседник.

"Вместо этого они ссылаются теперь на решение Конституционного суда Молдовы 10-летней давности о том, что раз в Декларации о государственном суверенитете Молдавии упоминается румынский язык как государственный, мол, Декларация о государственном суверенитете важнее, чем Конституция, поэтому следует в данном вопросе ориентироваться на неё, а не на основной закон страны", — заявил Беспалов.

Однако ни о какой независимости речи Конституционного суда речи идти не может. Он давно уже является инструментом в политических играх. Но решение, принятое в 2013 году, никто не отменял, и депутаты правящей партии ссылаются на него, отметил научный сотрудник.

"Почему это решение принято сейчас — ни раньше и ни позже? Здесь сугубо логика внутриполитической борьбы в Молдавии. Учитывая, что нужны какие-то "достижения" правящей партии, демонстрация хоть каких-то успехов, хоть каких-то результатов своей деятельности", — полагает он.

По всей видимости, сейчас депутатам правящей партии важнее не заручиться поддержкой большинства населения страны, а мобилизовать свой электорат, продемонстрировать, что курс идёт на сближение с Западом, а в перспективе — вхождение, интеграция в Румынию остаётся неизменным, заключил Беспалов.

Ранее стало известно, что оппозиция в молдавском парламенте заблокировала трибуну законодательного органа в знак протеста против смены названия государственного языка.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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