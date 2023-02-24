Президент Зеленский: Украине надо "пахать", никто не любит лузеров

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевскому руководству и армии необходимо "пахать", чтобы одержать победу.

"Никто не любит лузеров. И надо всем пахать. Это единственный шанс победить", — сказал он в ходе пресс-конференции.

Также глава киевского режима подчеркнул, что "сильный кулак" партнёров не до конца сформирован. Однако Зеленский предпочёл не отвечать на вопрос о наибольшей ошибки Киева за время конфликта.

"Главное, чтобы я, как президент, не допускал фатальных ошибок, из-за которых мы потеряем страну", — отметил президент Незалежной.