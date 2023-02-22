Президент Польши Дуда: Украина не пала благодаря героизму русских солдат

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Президент Польши Анджей Дуда заявил о героизме российских солдат. В Сети появилось видео выступления польского лидера, на котором он, вероятно, оговорившись, похвалил военных армии России, назвав их "защитниками Украины".

"Украина не пала по сей день благодаря героизму защитников Украины — благодаря героизму русских солдат", — сказал Дуда.

Ранее вчера президент США Джо Байден, выступая с речью в Польше, заявил, что Россия никогда не сможет победить Украину. Сегодня, улетая из Варшавы, американский лидер в очередной раз споткнулся и упал на трапе самолёта.