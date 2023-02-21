Президент США Джо Байден на выступлении в Варшаве заявил, что Россия никогда не сможет победить Украину.
Американский лидер также отметил, что начатая год назад спецоперация России стала испытанием для США и стран Европы. Однако сейчас "коалиция сформирована" и она не устанет поддерживать Украину, добавил он.
"Украина не будет победой для России никогда", — заявил Байден.
При этом он заверил, что США и Европа не стремятся к уничтожению России.
Отметим, послушать выступление Байдена в Польшу приехала и президент Молдавии Майя Санду.
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.