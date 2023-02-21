Глава ФСБ Бортников: Москва не давала гарантий безопасности Байдену во время его визита в Киев

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США действительно уведомляли Россию по дипломатической линии о визите президента Джо Байдена в Киев, однако гарантий его безопасности Москва не давала. Об этом заявил глава ФСБ РФ Александр Бортников в интервью Shot сразу после послания президента Владимира Путина.

Также Бортников отметил, что Украина грозит России терактами, но спецслужбы делают всё возможное, чтобы их исключить, используя приобретённый в предыдущие годы опыт.

Нужно понимать, что за угрозами со стороны Киева стоит Запад. В первую очередь это касается того, что произошло на Крымском мосту, отметил собеседник издания.