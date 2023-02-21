В Москве знали о визите президента США Джо Байдена в Киев. Это подтвердил и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Согласование поездки американского лидера с Кремлём стало поводом для многочисленных шуток, однако вопрос — зачем Россия вообще согласилась на это — задаётся куда реже, пишет в своей авторской колонке обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис.
По мнению публициста, Москва последовательно придерживается своей позиции: как минимум не препятствовать поездкам западных лидеров на Украину, а как максимум — даже предоставлять "гарантии сохранности" визитёрам.
Причины такого решения самые разные, однако одна из ключевых — остроумная и демонстрирующая всё большую эффективность стратегия работы Москвы в информационном поле, считает журналист. Цель такой деятельности — в том числе и подрыв медиаполитической системы Запада как таковой.
Поездки западных лидеров в столицу Украины за прошедший год не имели никакого влияния на реальность, на ход боевых действий или борьбу с Россией в экономической сфере. По сути это просто пиар соответствующих персон, который неизвестно ещё достигнет ли своей цели, отмечает обозреватель.
"Получается, что для России (и других незападных стран) выгодно раздувать самомнение Запада и его веру во всемогущество своей пропагандистской машины. <…> Так что пусть ездят в Киев", — заключает публицист.
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.