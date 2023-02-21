Politico: на Украине опасаются, что США заставят Киев подписать мирный договор с Россией

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Украинские власти всерьёз опасаются, что администрация Джо Байдена станет манипулировать военной помощью, чтобы вынудить Киев подписать перемирие с Россией, пишут американские СМИ.

"И на Капитолийском холме, и в администрации (главы США. — Прим. ред.) есть люди, которые хотят градуировать помощь в сфере безопасности, чтобы побудить украинцев заключить какую-то сделку", — цитирует издание Politico неназванного советника президента Украины.

По словам украинского чиновника, Белый дом всегда может сослаться на решение Конгресса США, который хочет свернуть поставки вооружения для Украины. Несмотря на то, что Байден обещает продолжить поддерживать Киев, ему нужны чётко определённые цели, и окончание боевых действий может стать одной из них.