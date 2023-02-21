Военкор Руденко: Джо Байден спрашивал разрешение у Москвы перед визитом в Киев

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Администрация американского президента признала, что визит Джо Байдена в Киев около месяца согласовывался спецслужбами США. Нет никаких сомнений, что гарантии безопасности американского президента были получены и от Кремля.

"Прежде, чем заехать на территорию Украины, администрация президента США спросила разрешения у Москвы", — сделал вывод военкор Андрей Руденко.

По его словам, именно российские власти "решают, кто может приехать к Зеленскому, а кто нет". Репортёр уверен, что подобные запросы Кремль получает перед каждым визитом западных гостей на Украину.

Ранее военный эксперт заверил, что российское командование ещё не вводило основные силы ВС РФ в зону проведения специальной военной операции на Украине.