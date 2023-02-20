Daily Express сообщила о двойном унижении Макрона после высказываний о России

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Недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона о перспективах отношений с Россией обернулись для него двойным унижением, говорится в материале, опубликованном в британском издании Daily Express.

На Мюнхенской конференции по безопасности Макрон много внимания уделил конфликту на Украине. В частности, он порассуждал на тему поставок военной техники и оружия украинской армии. По его мнению, таких поставок должно быть как можно больше, чтобы ВСУ имели возможность оттеснить российские войска и вынудить Москву сесть за стол переговоров, говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

Однако Макрон подчёркивал, что "Франция никогда не выступала и не будет выступать за разгром России".

Как отмечается в материале Daily Express официальный представитель МИД России Мария Захарова критически отозвалась о высказывании Макрона.

"Она сказала, что его слово "не имеет ценности” и добавила о "никогда”, что Франция начиналась не с Макрона, а останки Наполеона, почитаемые на государственном уровне, покоятся в центре Парижа, чтобы Франция и Россия всё понимали", — говорится в статье.

Дополним, Мария Захарова также добавила, что "Макрон бесценен": "Он открыто признался, что все эти годы Запад занимался не просто вмешательством во внутренние дела России, но пытался поменять власть".

Это отличается от того, о чём написали в Daily Express, где слова официального представителя МИД России истолковали так, что слово Макрона "не имеет ценности".

А затем свои пять копеек решил вставить и Владимир Зеленский. Ему не понравилось, что президент Франции тратит время впустую на бесполезные попытки договориться о мире с Россией.

Всё это в материале и названо "двойным унижением" президента Франции: "Макрона унижают сразу на двух фронтах. Зеленский и Путин жестоко расправились с французским лидером".

В общем, не упустили в Великобритании возможности поддеть президента соседней страны.