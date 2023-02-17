Макрон считает, что договариваться с Россией ещё рано

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Западу придётся договариваться с Россией, потому что без этого не получится построить мир в Европе. Однако пока время для разговора с Москвой ещё не пришло. Так считает президент Франции Эммануэль Макрон, озвучивший своё мнение на Мюнхенской конференции по безопасности.

Французский лидер отметил, что решать "российский вопрос" всё равно рано или поздно придётся, но подойти к этому нужно с холодной, трезвой головой. Макрон уверен, что для переговоров с Россией обязательно потребуются "сила и смелость".

"Никто из нас не сможет изменить географию России. Она всегда останется частью Европы. Наша дилемма в том, что на нашем континенте никогда не будет надёжного и полного мира, пока мы не научимся решать "российский вопрос", но со всем здравомыслием, без всякого самодовольства. Это то, что я подтверждал словами и действиями с начала конфликта. Нам нужна сила и смелость, чтобы вновь начать диалог (с Россией), чтобы найти устойчивое решение", — сказал Макрон.

Однако сегодняшний день — не самое подходящее время для переговоров с Россией, заключил Макрон.