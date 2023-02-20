Подоляка: Москва заранее знала о визите Байдена в Киев, но не воспользовалась случаем

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Москва о визите президента США Джо Байдена в Киев, скорее всего, была извещена заранее по той же причине, что и обычно — как бы чего не вышло. Такое мнение высказал военный эксперт журналист Юрий Подоляка.

Аналитик прокомментировал в своём Telegram-канале сегодняшний тайный визит американского лидера в Киев, который на Украине стараются представить чем-то грандиозным.

Блогер считает, что для Байдена и его команды данный визит важен для старта его будущей предвыборной кампании. А для президента Украины Владимира Зеленского это удобный повод переключить внимание с Артёмовска, где катастрофа для ВСУ стремительно нарастает.

Эксперт также дал ответ на вопрос, почему Россия не воспользовалась случаем и не нанесла удар по Киеву. По его мнению, убивать Байдена нет никакой необходимости, так как принципиально от того, кто станет следующим президентом США, ничего не изменится.