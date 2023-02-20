Президент США Джо Байден прибыл в Киев. Глава Белого дома провёл встречу со лидером Незалежной Владимиром Зеленским, сообщили местные СМИ.
Байден шёл по улицам столицы под звуки воздушной тревоги. Спустя минуту после начала сирены в Киеве из Михайловского собора вышла большая делегация с многочисленной охраной.
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