Президент США Джо Байден прибыл в Киев

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Президент США Джо Байден прибыл в Киев. Глава Белого дома провёл встречу со лидером Незалежной Владимиром Зеленским, сообщили местные СМИ.

Байден шёл по улицам столицы под звуки воздушной тревоги. Спустя минуту после начала сирены в Киеве из Михайловского собора вышла большая делегация с многочисленной охраной.