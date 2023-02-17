РИА Новости: власти Украины пообещали уничтожить Россию через три месяца

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что текущий конфликт приведёт к развалу России. Изменения в ходе боевых действий ожидаются уже в ближайшие несколько месяцев. По его словам, летом "мы будем видеть совсем другую картину на фронте и на других участках". Обозреватель РИА Новости Давид Нармания прокомментировал данные прогнозы.

Он отметил, что именно летом на Украине ожидается возвращение значительного количества военнослужащих, проходящих подготовку в западных странах. В статье The Washington Post говорится о том, что Вашингтон предупредил Киев о приближении противостояния к решающему для ВСУ моменту, обещав помочь союзнику. Однако была дана формулировка "столько, сколько потребуется", которая имеет отношение к продолжительности конфликта, а не к объёмам поддержки.

"Иными словами, пока Владимир Зеленский "перемалывает" украинцев мобилизацией, деньги будут, но, если результаты не впечатлят западных кураторов, то чем дальше, тем меньше", — пишет Нармания.

Издание подчёркивает, что именно данную мысль нужно довести до киевского руководства.

На недавнем выступлении министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что ВСУ нужно быть избирательнее в вопросах расходов боеприпасов. Он добавил, что украинские артиллеристы, которые тренируются в Британии, учатся "воевать экономно".

Нехватку артиллерии Киев решил заменить пехотой. Однако мобилизация утомила людей. В Сети появляются доказательства отправки граждан в военкоматы против их воли. На фоне этих событий украинским властям остаётся только грозить России неминуемой гибелью, демонстрируя преданность Вашингтону.

Нармания считает, что стоит избегать недооценки противника. Армия Украины достигла как минимум 700 тысяч человек, продолжаются поставки оружия.

"Но в искренности намерений украинских властей и их западных хозяев уничтожить Россию в её нынешнем виде сомневаться не приходится. У России же, в отличие от Украины, нет могущественных спонсоров, поэтому нам не перед кем "говорить". Нам остаётся делать", — заключил обозреватель.