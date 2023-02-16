Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что спецоперация на Украине завершится развалом Россию.
"Российская Федерация будет демонтирована в том виде, в каком она есть сейчас. В противном случае она будет представлять угрозу не только для нашей страны, но и для всего мира", — сказал Данилов.
По его словам, Украина не отдаст территории, которые считает своими. Секретарь СНБО отметил, что летом ситуация на фронте будет другая.
"Посмотрим, где и чья земля будет после войны", — подчеркнул Данилов.
Ранее он сообщил, что армия России планирует нанести массированный удар по Украине 23-24 февраля.
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