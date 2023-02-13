После публикации статьи в издании The Daily Mail, в которой говорится, что 10 февраля Россия ракетными ударами по объектам энергетики и инфраструктуры Украины отправила Европе жёсткое послание на фоне обсуждения Брюсселем вопроса о поставках истребителей для украинской армии, читатели газеты высказали своё мнение по этому поводу в комментариях.
Один из подписчиков призвал закончить военные действия и больше не поставлять Киеву никакого оружия.
Второй также выразил уверенность, что западных истребителей на Украине не будет. По его мнению, президент Владимир Зеленский и его команда должны понимать это и выбирать между переговорами и капитуляцией.
Третий комментатор DM заявил, что Украина не сможет победить Россию никогда.
"Просто сдайте Зеленского, поражение неизбежно", — заключил четвёртый читатель.
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Вооружённые силы РФ при ударе по Украине использовали ракеты, БПЛА, катера.