Читатели Daily Mail признали неизбежность поражения Украины: "Просто сдайте Зеленского"

После публикации статьи в издании The Daily Mail, в которой говорится, что 10 февраля Россия ракетными ударами по объектам энергетики и инфраструктуры Украины отправила Европе жёсткое послание на фоне обсуждения Брюсселем вопроса о поставках истребителей для украинской армии, читатели газеты высказали своё мнение по этому поводу в комментариях.

Один из подписчиков призвал закончить военные действия и больше не поставлять Киеву никакого оружия.

Второй также выразил уверенность, что западных истребителей на Украине не будет. По его мнению, президент Владимир Зеленский и его команда должны понимать это и выбирать между переговорами и капитуляцией.

Третий комментатор DM заявил, что Украина не сможет победить Россию никогда.

"Просто сдайте Зеленского, поражение неизбежно", — заключил четвёртый читатель.