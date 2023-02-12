Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони рассказал, каким он видит вариант урегулирования конфликта на Украине. По мнению политика, в обмен на прекращение огня США должны предложить Киеву многомиллиардный план восстановления страны.
Для достижения мира президент США Байден должен пообещать Владимиру Зеленскому, что по окончании боевых действий в его распоряжении будет план Маршалла по восстановлению Украины, заявил Берлускони на избирательном участке в Милане.
Политик считает, что на это потребуются миллиарды долларов, но их можно будет выделить при условии, если Зеленскому США дадут команду немедленно прекратить огонь и не будут больше давать ни оружия, ни денег.
"Только такое могло убедить этого господина достичь прекращения огня", — сказал экс-премьер Италии.
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