Глава МИД ФРГ Бербок пословицей признала ошибкой слова о войне Европы с РФ

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что ошиблась, сказав в конце января о том, что Европа ведёт войну против России.

"Есть пословица, которая звучит: "Не ошибается лишь тот, кто не живёт", — объяснила министр свои слова в интервью газете Tagesspiegel.

Напоминаем, в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге глава МИД заявила, что европейские государства "ведут войну против России, а не друг против друга". Такими формулировками Бербок предлагала избегать разногласий между союзниками в вопросах поставок вооружений ВС Украины. Министра раскритиковали за сказанное.