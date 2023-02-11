Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что ошиблась, сказав в конце января о том, что Европа ведёт войну против России.
"Есть пословица, которая звучит: "Не ошибается лишь тот, кто не живёт", — объяснила министр свои слова в интервью газете Tagesspiegel.
Напоминаем, в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге глава МИД заявила, что европейские государства "ведут войну против России, а не друг против друга". Такими формулировками Бербок предлагала избегать разногласий между союзниками в вопросах поставок вооружений ВС Украины. Министра раскритиковали за сказанное.
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