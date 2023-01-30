Экс-депутат бундестага Гердт заявил, что Шольц готовится к увольнению главы МИД Бербок

Канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, готовится уволить министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок. Такое заявление сделал газете "Взгляд" бывший депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт. Он дал комментарии по поводу сообщения немецкого издания Bild* о тщательной фиксации ошибок главы МИД.

"Бербок, безусловно, должно было насторожить, что разногласия с Шольцем приобрели публичный характер. Однако она неспособна полноценно анализировать происходящее. В противном случае глава МИД старалась бы реже допускать заявления, противоречащие линии канцлера", — сообщил Гердт.

Депутат бундестага считает, что Бербок — ставленница Вашингтона. Это подтверждают её заявления о том, что ей неважно мнение граждан своей страны в вопросах поддержки Киева.

"Подобные слова стоили бы кресла любому политику, но только не той, кого поддерживает Белый дом", — говорит Гердт.

Так Шольцу дают понять, что заявления Бербок противоречат мнению канцлера. Идёт своего рода подготовка к отставке главы МИД, акцентирует эксперт.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.