Bild*: ведомство Шольца тщательно фиксирует все оплошности главы МИД Германии Бербок

Олаф Шольц публично не критикует главу МИД ФРГ Анналену Бербок, однако ведомство канцлера тщательно фиксирует её оплошности. Об этом пишет таблоид Bild* со ссылкой на источники.

"В ведомстве канцлера ошибки Бербок тщательно фиксируются", — сообщил неназванный правительственный источник издания.

Отмечается, что Шольц не придерживается принципа говорить плохо о своих министрах, даже если он сильно на них раздражён. В материале говорится, что поводов для недовольства министром иностранных дел ФРГ было много в последнее время.

Напоминаем, что в сентябре прошлого года Бербок призывала решить вопрос с поставкой танков поскорее. Данный случай стал поводом для "серьёзного" разговора с главой МИД в ведомстве. После этого она была более сдержанна.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.