Олаф Шольц публично не критикует главу МИД ФРГ Анналену Бербок, однако ведомство канцлера тщательно фиксирует её оплошности. Об этом пишет таблоид Bild* со ссылкой на источники.
"В ведомстве канцлера ошибки Бербок тщательно фиксируются", — сообщил неназванный правительственный источник издания.
Отмечается, что Шольц не придерживается принципа говорить плохо о своих министрах, даже если он сильно на них раздражён. В материале говорится, что поводов для недовольства министром иностранных дел ФРГ было много в последнее время.
Напоминаем, что в сентябре прошлого года Бербок призывала решить вопрос с поставкой танков поскорее. Данный случай стал поводом для "серьёзного" разговора с главой МИД в ведомстве. После этого она была более сдержанна.
* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
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