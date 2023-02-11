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Орленко: объятие Макрона с Зеленским стало сигналом для США

Мир

Во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Париж, французский лидер Эммануэль Макрон начал его обнимать, а канцлер Германии Олаф Шольц долго жал ему руку. По словам редактора российского филиала французской газеты "Юманите" Олеси Орленко, это был не жест "любви" к Зеленскому, а скорее сигнал для США.

Орленко: объятие Макрона с Зеленским стало сигналом для США

Весь визит Зеленского к европейским партнёрам должен был показать отношение ЕС к киевскому режиму, чтобы угодить Вашингтону.

"Евросоюз хочет показать, что он не в стороне. Зеленский ездил в Штаты — теперь нужно обязательно "засветить" его в Европе. Поэтому глава Киева появился в Лондоне — ручку пожал. Потом отметился в Париже с Макроном и Шольцем. Везде побывал, только бы никто ни в коем случае не подумал о том, что ЕС во всём не следует за США", — пояснила Орленко "Украине.ру".

По словам аналитика, Евросоюзу важно показать Вашингтону, что он всецело является приверженцем политики США в отношении украинского конфликта.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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