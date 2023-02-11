Президент Украины Владимир Зеленский и представители Евросоюза могут спровоцировать Третью мировую войну, заявил французский политик и бывший член Европарламента Флориан Филиппо.
По его словам, Евросоюз и глава Незалежной строили "безответственный цирк".
"Зеленский и ЕС устроили на этой неделе свой безответственный цирк, который может привести к Третьей мировой войне!" — написал Филиппо в Сети.
По мнению Филиппо, турне по ЕС украинского лидера несёт потенциальную опасность для геополитической ситуации.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский посол в Молдавии Олег Васнецов вызван в МИД республики на фоне возможного нарушения её воздушного пространства ракетой ВС РФ.