Французский политик Филиппо: Киев и ЕС способны спровоцировать Третью мировую войну

Президент Украины Владимир Зеленский и представители Евросоюза могут спровоцировать Третью мировую войну, заявил французский политик и бывший член Европарламента Флориан Филиппо.

По его словам, Евросоюз и глава Незалежной строили "безответственный цирк".

"Зеленский и ЕС устроили на этой неделе свой безответственный цирк, который может привести к Третьей мировой войне!" — написал Филиппо в Сети.

По мнению Филиппо, турне по ЕС украинского лидера несёт потенциальную опасность для геополитической ситуации.