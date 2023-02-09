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Политолог: визит Зеленского в Брюссель не сможет изменить ход СВО

Мир

Визит президента Украины Владимира Зеленского в ЕС вряд ли способен как-то изменить ход спецоперации, меропритие это, скорее, символическое. Такое мнение высказал в беседе с Pravda.Ru генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Политолог: визит Зеленского в Брюссель не сможет изменить ход СВО

Эксперт отметил, что Европейский парламент в большинстве случаев не принимает решений, обязательных к исполнению.

"Тут вопрос к Европейской комиссии. Скорее всего, визит Зеленского подхлестнёт ЕК на принятие дополнительного пакета антироссийских санкций к годовщине начала СВО. В этом смысле визит в Брюссель и выступление Зеленского перед евродепутатами имеет определённое значение. Но, конечно, переоценивать это не следует", — заметил собеседник издания.

Если предположить, что как-то это повлечёт увеличение военной помощи украинцам со стороны стран-членов Евросоюза, то на каком-то этапе СВО это может повлиять, добавил аналитик.

"Но мы понимаем, что это всё не происходит быстро. Надо принять решение, найти соответствующее вооружение, обеспечить подготовку украинских военных, вооружения поставить Украине, доставить их на поле боя. Если речь идёт о сложных системах типа танков или дальнобойной артиллерии или ракетных систем большого радиуса, то здесь надо делать поправку. Даже если какие-то решения будут приняты быстро, то выполнятся они будут в течение достаточно длительного времени", — заключил Кортунов.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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