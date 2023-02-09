РИА Новости: страны Запада нашли способ победить Россию, придумав "Гаагу для президента РФ Путина"

Мечты о мире без президента РФ Владимира Путина не дают покоя западным правительствам. Обозреватель РИА Новости Пётр Акопов прокомментировал, как лидеры стран хотели бы добиться этого.

Он отмечает, что политики делают ставку на внутрироссийский переворот или смуту. В среду премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время выступления в парламенте отвечал на вопросы депутатов. Он отметил, что Путина нужно судить в Гааге. Сунак добавил, что он уже обсуждал с Владимиром Зеленским британскую поддержку международного уголовного суда над русскими.

Акопов отмечает, что идея условной "Гааги" постоянно подогревается как на Украине, так и на Западе. Вспоминается опыт Международного трибунала по бывшей Югославии.

Однако для привлечения Путина и российских властей к суду не хватает главного — согласия РФ. Для реализации задуманного следует сначала победить нашу страну, добиться того, чтобы власть стала марионеточной. После этого РФ должна согласиться на создание такого международного трибунала, то есть, по сути, полностью отказаться от суверенитета государства. Запад считает, что при запугивании российского руководства "Гаагой" власть рано или поздно расколется.

"Все эти разговоры о "суде над Путиным" важны только в качестве индикатора состояния атлантических элит: чем больше они об этом говорят, тем хуже у них обстоят дела. Роль и место Путина в нынешних событиях определит только история, причём ещё очень нескоро. А вот её суд над теми, кто сейчас пытается заработать очки на мечтах о трибунале над Россией и её президентом, мы увидим очень скоро, буквально в ближайшие годы", — отмечает Акопов.