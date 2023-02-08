В Сети раскритиковали слова министра обороны ФРГ Писториуса о мире без президента РФ Путина

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял о том, что миру было бы лучше без российского президента Владимира Путина. Пользователи Сети высказали возмущение по этому поводу.

Один из комментаторов считает, что мир бы стал лучше без военных баз США за рубежом. Другой полагает, что у Писториуса проблемы со своей армией, поэтому он думает о Путине.

"Он совсем недавно занимает пост министра обороны, а уже успел показать всю свою сущность", — заявил третий.

Некоторые читатели считают, что таким политикам нужно запретить занимать высокие должности. Многие пользователи назвали сказанное Писториусом позором.